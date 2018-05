Monique Westenberg is kapot van verdriet na het overlijden van haar hond Dunya deze week. Gelukkig kreeg ze nog de kans om een bijzonder aandenken met haar dierenvriendin te maken.

Op Instagram deelt de (ex-)liefde van André Hazes filmpjes en video’s van de dag waarop ze een verrassing van een goede vriendin kreeg: een beeldje laten maken van haar hand bovenop het pootje van Dunya. Pak de tissues er maar vast bij.

Onmenselijke pijn

“Ik ben zo, zo dankbaar dat ik de kans heb gekregen dit samen met mijn meisje te doen!”, schrijft Monique bij de foto van het beeldje, waar ‘onvoorwaardelijk’ op prijkt. “God, wat heb ik een onmenselijke pijn, maar dit beeldje van Dunya d’r pootje in mijn hand heb ik nog voor altijd.”

Tumor

Dunya had een tumor in haar hoofd, waardoor het stapje voor stapje steeds slechter met haar ging. Het was een kwestie van tijd, maar klaar voor zo’n verlies ben je natuurlijk nooit. Ze was als een kind voor Monique. Wat een prachtig aandenken aan een beestje met zoveel betekenis. Heel veel sterkte, Monique!

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 9 Mei 2018 om 10:20 (PDT)

Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 29 Apr 2018 om 11:53 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress, Instagram

Caroline (44) vertelt over de dag dat haar vermiste kat na 12 jaar weer thuiskwam: