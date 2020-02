Monique Westenberg deelt emotionele beelden op Instagram

Het weekend van Monique Westenberg is emotioneel begonnen. Vrijdag werd namelijk de woonwagen van haar overleden oma Corrie weggehaald van hun terrein. De ex-vriendin van André Hazes laat op Instagram weten dat ze warme herinneringen koestert aan de woonwagen.

Ook deelt ze een aantal beelden van het moment dat de woonwagen wordt weggesleept.

‘Oma’s wagen van iedereen!’

“Ik kan me geen leven voorstellen zonder deze woonwagen,” zo schrijft ze in haar Instagramstories. “Er was altijd leven, hierin zijn zo veel gesprekken gevoerd, geheimen verteld, tranen gerold, hierin is zoveel gegeven, wijntjes gedronken, (stiekem) sigaretjes gerookt, gezongen, gedanst, liefde gegeven en liefde ontvangen. Hierin zijn niet alleen de kinderen maar ook de klein- en achterkleinkinderen groot gebracht. Oma’s wagen van iedereen!,” zo schrijft ze bij de beelden.

Groot gemis

Dat Monique het erg moeilijk heeft met de dood van haar oma, blijkt wel uit een video die ze vorig maand nog deelde. “Ik mis jou verschrikkelijk,” zo schreef ze toen bij de emotionele video waarin te zien is hoe ze elkaar een dikke knuffel geven.

