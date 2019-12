Monique Westenberg deelt emotionele speech van begrafenis op Instagram

Nu de Sinterklaas-periode voorbij is, heeft Monique Westenberg voor het eerst tijd om echt stil te staan bij het afscheid van haar oma Corrie. Op Instagram deelt ze beelden van haar speech tijdens de begrafenis en laat ze weten erg dankbaar te zijn voor de steun die ze de afgelopen weken heeft gehad.

Dat haar post flink binnenkomt bij haar volgers, blijkt wel uit de hartverwarmende reacties die binnenstromen.

Afscheid van oma

“Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten en die kleine op bedje ligt heb ik eindelijk even de rust om terug te kijken op het afscheid van oma,” zo schrijft ze bij de video. “Met iedereen die ze in haar hart gesloten heeft hebben we haar het mooiste afscheid gegeven dat ze verdiende. Al haar “kinderen” hebben hun deel hier in gehad. Mijn nichtjes en ik hebben haar verzorgd, op handen de kist in gedragen en zo hebben haar mannen haar naar haar laatste rustplaats gebracht.”

Dankbaar

Monique is blij met de steun die ze kracht. “Ik ben jullie allemaal zo dankbaar voor alle lieve woorden van de afgelopen tijd. Hier haal ik heel veel kracht uit. Oma hield ook van jullie.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP