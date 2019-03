Monique Westenberg neemt nog één keer afscheid van hond Dunya

Iedere hondenbezitter weet hoe vreselijk het is wanneer je afscheid moet nemen van je trouwe viervoeter. Monique Westenberg kan daar over meepraten. Ze maakte samen met een animatiestudio een prentenboek over haar overleden hond Dunya en zag het dier zo nog één keer tot leven komen.

Monique deelt een animatie die de studio Anikey van Dunya maakte op Instagram. “Ik werd altijd zo blij van dit beeld. Wij samen op het strand, Dunya rennend door het zand, een lach op haar gezicht en geobsedeerd door haar frisbee.Voor een ander een gewoon beeld, maar voor mij 14 jaar aan herinneringen door mijn hoofd”, schrijft de vriendin van André Hazes.

Advertentie

Avonturen

Het prentenboek Een hemels hondenleven vertelt het verhaal van hondje Dunya. Over hoe ze geadopteerd werd, met z’n tweeën avonturen beleefden en het gezin uitbreidden toen Monique André ontmoette en ze samen een kind kregen. Het boek wordt op 11 maart gepubliceerd. Een deel van de opbrengsten gaat naar een goed doel voor dieren. “Dunya was mijn meisje, mijn wereld en ze verdient het om door te leven in de harten van kindjes.”

Het boek alvast bestellen? Dat kan hier:

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP