Monique Westenberg roert volgers tot tranen toe met eerbetoon aan overleden hond 

Een paar weken geleden kreeg Monique Westenberg tijdens haar vakantie een verschrikkelijk bericht: haar trouwe viervoeter Dunya moest ingeslapen worden.

Bijna vijftien jaar was de hond altijd bij haar en het doet haar nog steeds veel verdriet het beestje te moeten missen. Gisteravond deelde Monique op Instagram een emotioneel bericht over de afgelopen periode.

Geen Monique zonder Dunya

Bij een foto van haar hond Dunya schrijft ze: “Je was één week oud toen ik je voor de eerste keer zag en pas drie weekjes toen ik je bij me kreeg. Jij maakte deel uit van mijn reis naar het volwassen worden. Alle ups en downs doorstond jij met mij. Jij was er, onvoorwaardelijk. Altijd! Er was geen Monique zonder Dunya, jij was altijd naast mij.” Monique beschrijft verder dat ze samen veel meegemaakt hebben. Van verhuizingen tot strand- en boswandelingen. “Mijn hart is niet meer compleet. Ik mis je, mijn meisje, mijn wereld”, sluit ze het bericht af.

Steun

Monique krijgt veel steun van haar volgers onder het bericht. “Heel mooi geschreven, kan me alles voorstellen bij jouw gevoel en het raakt me als ik het lees”, schrijft iemand. En dat zijn veel mensen met haar eens.

