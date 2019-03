Monique Westenberg heeft iets bijzonders te vieren

Monique Westenberg blijkt niet alleen goed te zijn in het managen van de carrière van haar vriend André Hazes, ze kan ook nog eens aardig schrijven. Haar kinderboek Dunya heeft in de eerste week na de release al een plek in de top 10 van de Bestseller 60 bemachtigd.

Het boek, dat over haar overleden hond gaat, staat op plek 9 van de lijst van Stichting CPNB.

Advertentie

Levensverhaal Dunya

In het boek legt Monique aan kinderen uit wat er gebeurt als er een huisdier overlijdt. Aan de hand van vrolijke tekeningen wordt het levensverhaal van pitbull Dunya, die vorig jaar op 14-jarige leeftijd overleed, verteld.

Moeilijke periode

Voor Monique was het overlijden van haar hond ontzettend zwaar. Dunya ging in korte tijd snel achteruit. “Ze was erg moe, dat merkte ik aan haar.” In deze tijd waren er ook de nodige relatieproblemen tussen haar en André Hazes. “Ik praatte ook tegen haar ‘Je kan echt nog niet gaan. Ik heb jou nog nodig. Pas als ik me wat gelukkiger voel, ga ik die beslissing nemen.’”

Onmogelijke beslissing

“Andre en ik gingen 1 mei op vakantie en op 9 mei overleed ze. Ik geloof echt dat dit haar beslissing was, zodat ik er niet was. Het zou een onmogelijke beslissing zijn geweest voor mij”, vertelt Monique.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!