Monique Westenberg openhartig over 'vreselijk leeg huis' na terugkomst van vakantie

Monique Westenberg heeft een heerlijke, maar ook loodzware vakantie in Mexico achter de rug. Ze vertelt over haar emotionele thuiskomst, nu haar hond Dunya er niet meer is.

“Het is zo vreselijk leeg”, begint ze bij een foto van baby André met haar andere hond Gioia.

Hartverscheurend

“Haar plekje op de bank, haar voerbaak, haar riem, haar eten, haar medicijntjes, maar vooral al haar losse haartjes die over overal nog terugvind”, vervolgt de vriendin van André Hazes. “Het is net alsof er een stukje van m’n hart weg is. Wat een vreselijke pijn is dit.”

Gioia

Monique vertelt ook hoe ontzettend lief Gioia haar baasje thuis verwelkomde. Ook het beestje heeft duidelijk verdriet om het verlies van haar zus. “Gioia overlaadde me met kusjes toen ze thuis werd gebracht en is erg aanhankelijk.”

Mooi afscheid

Vanuit Mexico besloot Monique afgelopen week dat Gioia Dunya nog een laatste keer moest zien, voordat ze geregeerd werd. “Het afscheid dat zij van haar zus heeft genomen is heel mooi geweest. Minutenlang bleef ze aan Dunya snuffelen. Eerst kwispelend en later met haar staartje naar beneden en oortjes naar achteren. Daarna liep ze weg en was het goed.”

Wat is Monique blij dat ze Gioia nog heeft. “Door haar kom ik hier sneller doorheen. Zonder haar was ik nu in een heel groot gat gevallen.”

Rouwproces

Monique legt uit dat ze deze berichten op Instagram deelt als onderdeel van haar rouwproces. “Er zullen mensen zijn die zeggen ‘je hebt toch je kind’, maar als je niet hebt gevoeld welke band ik had met mijn hondenkind, dan zal je dit nooit begrijpen. (…) Dat verdient Dunya, want zij was voor mij de wereld.”

Relatie

Naast het verlies van haar hond, is er gelukkig ook iets heel moois gebeurd toen Monique in Mexico was. Ze is weer samen met André, nadat ze in hun realitysoap André Hazes: ik haal alles uit het leven bekendmaakten dat ze uit elkaar waren. Fijn voor hen én de kleine. Lieve Hazesjes, we wensen jullie heel veel sterkte met het verlies van jullie Dunya.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram