Monique Westenberg kiest impulsief voor een nieuwe haarkleur

Nadat Koen over de schok heen is dat hij een vrouw zwanger heeft gemaakt, is hij nu toch ook hevig op haar verliefd.

Hoe vaak ik Babs wel niet naar een tehuis heb gewenst, nu wou ik dat ze nog thuis woonde. Omdat Maud dan niet de hele tijd aan me trok, omdat het dan niet zo akelig stil was in huis, en omdat mijn geweten minder opspeelde. Ik ben zo fout bezig, zo fout. En het erge is dat ik er niks aan wil doen om het te veranderen. Dat: je-leeft-maar-één