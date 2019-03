Monique Westenberg deelt verdrietig bericht over haar oma

Monique Westenberg zet vandaag haar lieve oma in het zonnetje. Dat doet ze niet voor niets, want oma Corrie heeft het zwaar te verduren gehad.

Ze is onlangs gevallen, waardoor ze haar heup brak. Maar omdat Corrie zo sterk is, wil Monique haar op Internationale Vrouwendag graag een groot compliment geven.

Advertentie

Veel pijn

“Internationale Vrouwendag! Nou, deze vrouw krijgt van mij de grootste eer”, legt Monique uit bij een stralende foto van oma Corrie. “3 weken geleden is ze thuis gevallen en brak daarbij haar heup. Ze lag 3 uur alleen op de grond, creperend van de pijn, roepend om hulp.”

Terug naar huis

Gelukkig is ze uiteindelijk gevonden en goed verzorgd. “Na haar operatie mocht ze naar een verzorgingshotel waar ze aangaven dat ze 5 á 6 weken moest blijven. Haar reactie: ‘Je denkt toch niet dat ik zo lang hier ga zitten, ik wil naar m’n woonwagen’.”

Koningin

En inderdaad, oma Corrie is een sterke vrouw, want als we Monique mogen geloven mag ze al snel weer terug naar haar woonwagen. “Nou, oma Corrie zit er net 1,5 week en mag vrijdag naar huis! Wat een bikkel is deze 87-jarige vrouw. Dus vandaag een groot compliment naar deze onze koningin.” Wat lief!

Holland zingt Hazes 2019 Vanaf € 75,40 Kaarten bestellen

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP