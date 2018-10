Monique Westenberg openhartig over tweede kindje en ingevroren embryo's

Monique Westenberg en André Hazes willen dolgraag een broertje of zusje voor hun zoontje André. Het is een kwestie van tijd voordat hij of zij er komt.

“Van onze vorige ICSI-poging liggen nog drie bevroren embryo’s in de vriezer”, vertelt Monique in een interview met weekblad Story.

Stress en hormonen

Het stel wacht even voordat Monique het heftige traject weer ingaat. “Het is nog een beetje druk”, legt ze daarover uit. “We zijn net verhuisd en voor André stond alles in het teken van de Ahoy-concerten. Maar de kinderwens is er nog steeds.” De rust in huis moet weer even wederkeren, dus. “Van mijn schoonzusje weet ik dat ik dan wel weer hormonen moet gaan spuiten, voordat er een embryo teruggeplaatst kan worden. Daar wil je zo min mogelijk stress bij hebben.”

Slopend traject

Eerder heeft Monique al laten weten dat ze de eerste keer ook niet op een natuurlijke manier zwanger is geraakt. “Mensen hadden geen idee welke weg wij al hadden afgelegd”, vertelde ze toen in een interview. “Het lukte niet meteen. André heeft er ook alles aangedaan. Hij stopte zelfs met roken en drinken.” Ook toen heeft Monique hormonen moeten spuiten. En na een slopend traject was een zwangerschap ze uiteindelijk gegund.

Bron: Story. Beeld: ANP