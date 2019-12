Monique Westenberg verwelkomt nieuwe liefde in 'roedel'

Hoewel 2019 absoluut niet haar jaar was, zijn er gelukkig nog genoeg dingen waar Monique Westenberg veel plezier uithaalt. De ex-vriendin van André Hazes laat op Instagram weten helemaal in haar nopjes te zijn met een nieuw hondje.

Het stralende kiekje erbij spreekt boekdelen.

Advertentie

Dolverliefd

“Weer een hondje erbij in de roedel. Welkom heerlijke ODIN,” zo schrijft ze bij de foto. Hoewel het niet duidelijk is of het hondje van Monique zelf is of van een vriendin, is één ding zeker: de viervoeter zal genoeg liefde krijgen!

Liefde voor dieren

Monique moest vorig jaar zomer na ruim 14 jaar afscheid nemen van haar geliefde viervoeter Dunya, iets waar ze het nog steeds ontzettend zwaar mee heeft. Gelukkig heeft ze al een tijdje een nieuwe hond, Frenkie, afkomstig uit de ‘animal rescue’ op Bonaire.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP