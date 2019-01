Mensen denken massaal dat Monique Westenberg zwanger is na het plaatsen van déze foto

Het is geen geheim dat tortelduifjes André Hazes en Monique Westenberg graag nóg een kindje zouden willen. En zover leek het al even te zijn, nadat Monique gisteravond een verdachte foto plaatste.

Na een bezoekje aan Vrienden Van Amstel Live plaatste Monique, zoals we dat van haar gewend zijn, een aantal foto’s op Instagram. Op één daarvan zit Monique op een bank met een aantal pijlen naar haar buik gericht en schrijft daarbij: ‘Van hem!’ Haar volgers lijken na het zien van de foto een gat in de lucht te springen: ‘Komt er een broertje of zusje voor André? Als dat zo is, ontzettend gefeliciteerd’. ‘O mijn god, zwanger!’, schrijft een ander.

Maar wacht eens even… zijn die pijlen wel op haar buik gericht? Of wijzen ze toch naar een iets lager gedeelte? André besluit te vertellen hoe de vork in de steel zit: ‘Dames en heren… Ik denk dat ze haar poentje bedoelt.’

Dit bericht bekijken op Instagram Van hem! Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 28 Jan 2019 om 3:18 (PST)

Zwangerschap

Enfin, misschien is ze momenteel niet zwanger, maar het stel steekt niet onder stoelen of banken dat ze wel graag een tweede kindje zouden willen. In oktober liet ze aan weekblad Story weten: “Van onze vorige ICSI-poging liggen nog drie bevroren embryo’s in de vriezer.” Toch besloot ze toen nog even te wachten voor ze het heftige traject weer zou starten. “Het is nog een beetje druk. Maar de kinderwens is er nog steeds.”

