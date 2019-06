Monique woedend na ongepaste reacties op foto van kleine Dré

Monique Westenberg heeft het helemaal gehad met de mensen die steeds weer ongepaste reacties plaatsen bij de Instagramkiekjes van haar zoontje. De vriendin André Hazes bijt in haar Instagramstories flink van zich af.

Monique is naar eigen zeggen ‘schijtziek’ van de reacties die steeds weer op foto’s van de kleine Dré komen en plaatst daarbij een voorbeeld van een ongepaste comment. Haar advies? ‘Ga jezelf lekker bevredigen en pleur op!’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 20 Jun 2019 om 12:58 (PDT)

Nep-accounts

Monique is overigens niet de enige persoon die de laatste tijd dergelijke reacties via Instagram krijgt. Verschillende BN’ers, waaronder Monica Geuze, worden momenteel lastig gevallen door dit soort accounts. Het lijkt om nep-accounts te gaan die reacties plaatsen bij populaire ‘influencers’ in de hoop zo meer volgers te krijgen.