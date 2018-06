Monique ziet in de toekomst een broertje of zusje voor André jr. wel zitten

Toen Monique Westenberg (40) en André Hazes (24) in april voor een korte periode uit elkaar gingen, zat Monique er helemaal doorheen. “Het allerergste vond ik dat mensen dachten dat alles in scène was gezet voor de kijkcijfers.”

“Als ze eens wisten hoe kapot ik ervan was. Op social media laat je niet zien dat je in bed ligt te huilen en jezelf ’s ochtends moet oprapen om voor je kind te zorgen”, vertelt Monique in een interview met VROUW.

Verdriet

In april zijn de twee een tijdje apart gaan wonen, in de hoop dichter naar elkaar te groeien. Maar ineens liet André weten dat ze écht uit elkaar waren. Dit deed Monique veel pijn. “Ik had zoveel verdriet om alles: je kon me opvegen.” Toch wist ze dat het ooit nog goed zou komen. Ze voelde dat de liefde niet weg was. Dat kon niet. “Ik had goede hoop dat hij tijdens een vakantie weer zou ‘landen’ en zou inzien wat echt van waarde is. Dat gebeurde ook”, vertelt ze. En inderdaad, op vakantie in Mexico kwam alles weer goed.

Publiciteitsstunt

Ook in de realitysoap André Hazes: Ik haal alles uit het leven kwam de breuk aan bod. En zoals altijd hebben de kijkers overal een mening over. Monique vindt het erg kwetsend dat mensen roepen dat de breuk een publiciteitsstunt was. “Het allerergste vond ik dat mensen dachten dat alles in scène was gezet voor de kijkcijfers. Als ze eens wisten hoe kapot ik ervan was.”

Broertje of zusje

Volgens Monique zaten zij en André gewoon te dicht op elkaars lip en dat is volgens haar te wijten aan het ‘kleine hokje waarin ze wonen. Daarom zijn ze nu op zoek naar een groter huis. Ook geeft ze toe dat ze in de toekomst in dit grotere huis ook een broertje of zusje van André jr. ziet rondlopen. “De bevruchte foetus ligt al te wachten in de vriezer.”

Bron: ANP, VROUW. Beeld: ANP