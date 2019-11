Montana Meiland werkt aan spannend nieuw project

Montana Meiland heeft bijzondere plannen voor de toekomst. Dit onthult de dochter van de inmiddels welbekende Martien en Erica Meiland woensdag op Instagram. Bij de foto geeft ze haar volgers een klein voorproefje van een project waar ze al een tijdje in het geniep aan werkt.

Montana is de oudste dochter van Erica en Martien. Ze woont – in tegenstelling tot haar zusje Maxime – niet in Frankrijk, maar in Nederland.

Advertentie

Nieuw project

Woensdag plaatst Montana een foto op Instagram waarop zij met haar vriend Dirk te zien is. Op het kiekje is te zien dat ze aan het klussen zijn, want het koppel draagt blauwe overalls. Bij de foto schrijft Montana: “Bezig met voorbereidingen nieuw project! Samen met Dirk.”

Ondernemersbloed

De verbouwingen voor het project van de bekende Nederlander zijn in volle gang. Maar wát het stel precies gaat doen, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat Montana ondernemersbloed heeft, want ze runt al een chique cadeauwinkel in Noordwijk met de bijpassende naam Montana’s.

View this post on Instagram Bezig met voorbereidingen nieuw project! Samen met @dirk_hoogstraten_ #spannend A post shared by Montana Meiland (@montanameiland) on Nov 12, 2019 at 11:16am PST

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP