Montana Meiland over vertrek Caroline: "Denk niet dat ze nog teruggaat"

In Chateau Meiland liepen de irritaties bij huisvriendin Caroline zo hoog op dat ze besloot terug naar Nederland te gaan. Volgens Montana blijft ze daar voorlopig.

“Je moet toch weer helemaal opstarten hier in Nederland, dus de beslissing om dan weer terug te gaan, is misschien weer moeilijker denk ik”, legt Montana, de dochter van Martien Meiland, uit. “Maar geen idee, dat is aan haar.”

Interieurwinkel

Montana is zelf ook in Nederland gebleven en runt nu de interieurwinkel van de familie Meiland in Noordwijk. Ze reist wel regelmatig naar Frankrijk om haar ouders en zus een handje te helpen met het chateau.

Koele band

De band tussen huisvriendin Caroline en de Meilandjes lijkt erg koel. Heimwee, haar gezondheid en het geruzie met de familie Meiland zouden de redenen zijn dat Caroline terug was gekeerd naar Nederland. Sinds haar vertrek heeft ook Montana niet meer met haar gesproken. “Daar heb ik niet zoveel meer van gehoord, maar volgens mij… moet die ook bijkomen. Die heeft zo hard gewerkt. Die moet rusten. Volgens mij gaat ze lekker op vakantie bijkomen.”

Altijd welkom

Ze is in elk geval altijd welkom. De deur staat altijd voor haar open. Als het aan Montana ligt kan ze altijd terug naar het chateau in Frankrijk. “Dat kan altijd.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers