Mooi: verzorgingshuis laat eenzame oudere muziek maken met kleuters

Om ervoor te zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen, is het Londense verzorginshuis Walthamstow met een bijzonder project gestart: ze laten ouderen samen met baby’s en kleuters liedjes zingen en instrumenten bespelen.

Het project is bedacht om jong en oud bij elkaar te brengen én om eenzaamheid te bestrijden.

Kinderliedjes

De BBC maakte onlangs een video over de bijzondere methode. Zo vertelt een vrouw over haar vader met dementie, die het wekelijkse bezoek van de kinderen verbazingwekkend goed onthoudt: “Hij kent alle kinderliedjes nog die de kinderen hier komen zingen. Hij onthoudt zelfs hun bezoek. Het is verbijsterend hoe het menselijk brein werkt”.

Gezelschap

Louis Goulden is de initiatiefnemer van het project. Een bezoekje van haar zoontje Heath aan zijn overgrootmoeder deed het balletje rollen. Toen hij binnenliep, merkte ze dat de ouderen echt opleefden door zijn aanwezigheid. “Ik hoop dat als ikzelf ouder ben ik niet alleen omringd zal worden door mensen van mijn eigen leeftijd. Oud worden we allemaal, maar ik hoop dat iedereen dan zoveel gezelschap heeft als deze ouderen. Het werkt écht.’’

Bron: CNN. Beeld: YouTube.