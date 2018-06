Déze mooie betekenis zit er achter de doopdatum van prins Louis

Gister werd bekend gemaakt dat prins Louis op 9 juli zal worden gedoopt. Die datum is zeker niet willekeurig door William en Kate gekozen.

Op 9 juli 1947 kondigden Koningin Elizabeth en prins Philip namelijk hun verloving aan. Nu, bijna 71 jaar later, zal hun kleinzoon op dezelfde datum worden gedoopt.

Smoorverliefd

De Britten zien de relatie tussen Elizabeth en Philip als hét schoolvoorbeeld van een geslaagd huwelijk. Elizabeth raakte op haar dertiende smoorverliefd op Philip en de twee hebben inmiddels vier kinderen, acht kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Ondergeschikte rol

Toch ging hun relatie niet altijd over rozen. Philip had veel moeite met het feit dat hij zijn carrière bij de marine moest opgeven. Ook was hij absoluut niet blij met de ondergeschikte rol die hij moest spelen aan Elizabeth. Zo moet hij steeds een stap achter haar lopen en mocht hij zijn achternaam niet aan de kinderen geven.

Geheim van huwelijk

Het geheim van hun huwelijk? ‘’Philip wimpelt complimentjes altijd weg, maar hij is altijd mijn grote kracht en gids geweest,’’ aldus Elizabeth. En wat zegt Philip? ‘’Mijn eerste, tweede en laatste job is de Queen nooit teleurstellen. Aangezien ik dat natuurlijk wel eens doe, is het een zegen dat ze een overvloed aan tolerantie heeft.’’

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty Images

