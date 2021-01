Vanavond vond er weer een nieuwe persconferentie plaats over de coronacrisis in Nederland. Iets waar veel mensen van tevoren bang voor waren – namelijk dat de lockdown nog langer zou gaan duren – blijkt inderdaad het geval te zijn. Minister-president Mark Rutte heeft laten weten dat de lockdown met drie weken zal worden verlengd.

Hier een overzicht van alles wat er tijdens de persconferentie van 12 januari is gezegd.

We zitten nu al weken in een lockdown en de hoop was natuurlijk dat we daar vanaf 19 januari weer vanaf zouden zijn. Premier Mark Rutte heeft helaas laten weten dat de de lockdown in ieder geval tot dinsdag 9 februari zal duren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de cijfers niet snel genoeg dalen en de dreiging van de Britse coronavariant.

Mogelijke avondklok

Volgens Rutte is de kans op een avondklok groot. “We denken dat de avondklok een effectief middel is om groepsvorming bij jongeren en thuisbezoek tegen te gaan. Daarom gaan we het OMT een spoedadvies vragen hierover of wat eventuele alternatieven zijn.” Rutte hoopt dat het advies van het OMT ergens de komende dagen of in het weekend klaarligt en dat er begin volgende week gehandeld kan worden.

Aanvullende steunmaatregelen

De premier heeft ook laten weten dat er zeker aanvullende steunmaatregelen zullen komen. “De sociaaleconomische gevolgen zijn hartverscheurend. We kunnen niet alle pijn bij ondernemers wegnemen, maar nu wel licht zien aan het einde van de tunnel is het belangrijk dat we zoveel mogelijk banen en bedrijven door de crisis heen trekken.” De ministers die hierover gaan zullen daarom binnenkort met een plan komen over een aanvullend economisch steunpakket.

Anderhalve meter afstand in voortgezet onderwijs

Rutte kondigde ook een nieuwe maatregel aan: “Uit voorzorg en waar het enigszins kan moeten leerlingen op het voortgezet onderwijs anderhalve meter afstand houden van elkaar.” Ook wordt er volgens hem gekeken naar de mogelijkheid om basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer te openen. De moeilijkheid hierbij is volgens hem dat het nog niet duidelijk is of de Britse coronavariant besmettelijker is via kinderen en hoeveel besmettelijker.

Buitenlands reisadvies

Volgens Rutte pakken nog steeds te veel mensen het vliegtuig voor een vakantie. Hij gaf daarom het dringende advies om zeker tot maart niet op vakantie te gaan en geen reis te boeken. Alleen mensen die voor hun werk in het buitenland moeten zijn of vanwege dringende familieomstandigheden mogen reizen.

Dit is alles wat er vandaag tijdens de persconferentie van 12 januari is gezegd.

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP