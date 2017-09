Mooiste brief: "Caroline zat aan het bedje van haar zoontje"

Elke week een nieuwe ‘mooiste brief’ van een Libelle-lezeres. Lees hier de brief van een moeder die haar dochter en haar vriendin met recht ‘kanjers’ kan noemen.



Ruim 30 jaar geleden gingen ze voor het eerst naar de basisschool, ze waren de enige 2 leerlingen dat leerjaar. Toen 8 jaar later ‘heel groep 8’ afzwaaide, waren dat nog steeds die 2 meisjes: Caroline en Jessica. Daarna scheidden hun wegen.

Dertig jaar

Bijna 30 jaar later kwamen ze elkaar weer tegen, in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Jessica zat er aan het bed van haar 4-jarige dochtertje Judith, die net de diagnose lymfeklierkanker had gekregen. Caroline zat aan het bedje van haar zoontje Hugo van één week oud, die net zijn eerste openhartoperatie had ondergaan. Op dit moment gaat het ‘goed’ met Judith. Het gaat ook ‘goed’ met Hugo.

Kanjers

Ik denk nog wel eens terug aan die 2 kleutermeisjes van toen, die zo onbezorgd samen aan hun schooltijd begonnen en die nu moeten omgaan met deze extra zorg voor een van hun kinderen. Maar ze zetten door. En dat niet alleen, ze zetten zich daarnaast ook nog vol energie in voor een goed doel dat bij hen past. Voor Caroline is dat Stichting Hartekind, en voor Jessica is dat Kika. Petje af voor die 2 kanjers, mijn dochter Caroline en Jessica.

Wil Broekhuis

