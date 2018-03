De mooiste brief: 'Hoe maak je onderscheid tussen je identiteit en je ziekte? '

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Corina vertelt over haar leven met een bipolaire stoornis.

Op mijn 53e kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis. Ik was opgelucht omdat mijn chaotische leven nu een stuk logischer leek. Maar ik was er ook van in de war. Want hoe maak je onderscheid tussen je identiteit en je ziekte? Voor mij is alles extreem intens en heftig. Wat heb ik me onbegrepen gevoeld. De onmacht maakte me vaak eenzaam. Manisch-depressief, dat zijn twee tegenpolen. Impulsiviteit viert hoogtij, ik heb geen remmingen en ga voluit. Gevolgd door diepe donkere depressies waar geen eind aan lijkt te komen. Het is alles of niets. Zo vermoeiend! Maar mijn vreugde is ook intens, net als mijn enthousiasme, genieten en houden van. En ook het avontuur opzoeken, zelfvertrouwen in overvloed, confrontaties niet uit de weg gaan, creatieve uitspattingen en durven leven.

Onbegrip

Alles is aan mij té. Té vaak, té hard, té druk, té veel en tegelijkertijd is het nooit genoeg. Dat kost me vrienden, familie, dierbaren en geliefden. Want als je hoog vliegt, kun je hard vallen. Onbegrip en onwetendheid over een bipolaire aandoening gaan hand in hand. Professionele hulp en medicijnen brachten balans en rust, al zal mijn leven nooit voorspelbaar zijn. Ik kan niet anders. En ik wil niet meer anders. Dit ben ik en daar ben ik tevreden mee en dankbaar voor. Daarom zeg ik sorry als ik fouten maak, en kan ik open en eerlijk zijn over mijn tekortkomingen. Ik ben goed gek en toch gelukkig.

Corina van Dun

