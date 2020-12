Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week is Lizzy haar vriendin Marian dankbaar voor het beschikbaar stellen van haar huis voor Lizzy’s zieke dochter.

Vier jaar geleden werd bij mijn oudste dochter baarmoederhalskanker geconstateerd. Een periode van behandelingen volgde en vele vrienden en vriendinnen reden haar heen en weer naar het ziekenhuis. Datzelfde jaar vertrok ze samen met haar Schotse geliefde vol goede moed naar zijn thuis op het eiland Barra, om daar een nieuwe start te maken. Drie weken later werd ze opgenomen in het ziekenhuis van Glasgow. Samen met mijn jongste dochter vloog ik ernaartoe en we kregen te horen dat ze niet meer beter zou worden. Er volgde een terugvlucht naar Nederland en opname in het ziekenhuis.We zochten naar een plek waar mijn dochter in haar rolstoel zou kunnen wonen, samen met haar partner. Een lastige opgave hier in de Achterhoek.

Ze komt hier

In een hospice zouden ze niet gelukkig worden, geen maaltijden en gezelligheid met vrienden. Mijn vriendin Marian had al een paar keer haar levensloopbestendige woning aangeboden. Toen we er helemaal doorheen zaten omdat er geen geschikte woonruimte te vinden was, zei zij: “Nu is het klaar, ze komt hier.” Marian pakte haar koffers en kwam met haar man bij ons in de kelder wonen. Mijn dochter heeft drie weken lang genoten van Marians huis en tuin en kon op een mooie manier afscheid nemen van al haar geliefden. Ze kookten, barbecueden en maakten muziek. Op 12 juli 2017 is zij overleden.Ik blijf Marian en haar man altijd dankbaar voor dit immens mooie gebaar.

Lizzy Sluis

