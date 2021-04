De mooiste brief: “Dankzij die arts ben ik er nog steeds”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Lenny over een arts die op zijn vrije dag naar haar CT-scan keek en daarmee haar leven redde.

Na het slechtnieuwsgesprek, waarin mij verteld werd dat de kans groot is dat ik zal overlijden tijdens de operatie die nodig is om de tumor uit mijn wervelkolom te verwijderen, belt op paaszaterdag de professor. Hij vraagt of ik eerder kan komen. De tumor zou tijdens de operatie kunnen gaan bloeden en dat wil hij met een extra ingreep proberen te voorkomen. Ik besef dat de arts op zijn vrije dag naar mijn CT-scan zit te kijken. Hij is bezorgd en regelt een nog snellere opname. Dat ontroert me nog steeds.

Wonder

Mijn neuroloog in het streekziekenhuis nam jarenlang niet de moeite om eens goed naar de MRI-beelden van mijn hals te kijken. Hij trapte in de valstrik van zijn verwachtingspatroon: mijn soort tumor groeit normaal gesproken langzaam. Ik had er helaas een die zo groot was geworden dat hij mijn ruggenmerg bijna helemaal verdrukte en een wervel vrijwel had weggevreten. Dit had de neuroloog niet gezien en hij liet me er zes jaar mee rondlopen. Wat ik in ons eerste gesprek voelde, is uitgekomen: de professor en zijn team hebben in twee zware operaties de tumor kunnen verwijderen. Dat ik er nog ben, is een wonder.

Lenny van Omme-Spruit

