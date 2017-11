Elke week de mooiste brieven, verhalen en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Jolanda vertelt waarom ze de wereld voor mensen met dementie een stukje mooier wil maken.

De juiste richting

Vijf jaar geleden kwam ik net van school. Ik vond een baan op een zorgboerderij waar demente mensen wonen. In huisje 3 woonde Noud met zijn hondje Floris. We lieten samen de hond uit en Noud liet mij van alles zien en had er hele verhalen bij. Maar Noud ging achteruit, begreep er niets van en raakte gefrustreerd. Hij werd bozer en bozer en reageerde het af op zijn hondje Floris, maar ook collega’s waren de dupe van zijn onbegrip. Noud kon niet meer op de zorgboerderij blijven en ging naar een verpleeghuis. Omdat ik me na een paar weken afvroeg of hij me nog zou herkennen, besloot ik hem op te zoeken. Het verpleeghuis was ruim een uur rijden, maar dat maakte me niet uit. Toen ik daar aankwam, lag Noud in bed. Hij was wakker, maar reageerde nergens meer op. Die nacht is hij overleden. Ik ben blij dat ik toch nog ben geweest. Het was een man met een hart van goud, die door deze verschrikkelijke ziekte zijn geheugen kwijtraakte en daardoor ook de grip op zijn leven. Dankzij mijn geweldige werkplek, maar vooral door Noud, ben ik verder gaan leren. Ik wil de wereld een klein beetje mooier maken voor mensen met dementie. Ik werk nu op een dagbesteding voor mensen die in de laatste fase van dementie zitten. Eigenlijk heeft Noud mij de juiste richting gewezen.

Jolanda Verstegen

Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl

BEKIJK OOK: Dokter Rutger: hoe herken je het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?



Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: iStock.