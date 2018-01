De mooiste brief: "Op de luchthaven besloot ik: nu is het klaar"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Jacqueline waarin ze vertelt hoe ze haar eerste liefde heeft verlaten om zichzelf niet nog verder te verliezen.

Eindelijk durfde ik het

Eindelijk heb ik de stap genomen om na dertig jaar bij de vader van mijn kinderen weg te gaan. Hij was mijn eerste liefde vanaf mijn vijftiende, maar ik probeerde al jaren iets bij elkaar te houden wat er niet meer was. Puur om het feit dat ik zo veel van hem hield en zo graag een ‘ons’ wilde hebben. Ik hield het manipuleren en het drankmisbruik in stand door hem altijd weer te ‘redden’. Alles hadden we: een mooi huis, lieve kinderen en financieel alles op orde. Maar mezelf was ik al heel lang kwijt. Tot die vakantie in 2016, waarin hij zich op de dag van vertrek zó misdroeg. Op de luchthaven besloot ik: nu is het klaar. Volgend jaar sta ik hier zonder jou. Het werd zwaar, maar door de lieve mensen om me heen is het me gelukt. Eerst was ik weken bij mijn zus en zwager die ons liefdevol opvingen, en toen kreeg ik de sleutel van mijn eigen huisje. In een paar weken tijd werd het mijn droomhuis. Veel kleiner en minder luxe dan ik gewend was, maar wat was ik blij! En wat bleek ik handig! Mijn man was echt degene met wie ik oud wilde worden, maar niet ten koste van mijzelf en de kinderen. Alleen zijn vind ik niet leuk, maar in mijn relatie was ik veel eenzamer. Ik heb gedaan wat veel mensen niet durven en daar ben ik trots op.

Jacqueline

