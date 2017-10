De mooiste brief: "Je luisterend oor en oprechte lach ontdooiden mijn hart"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Yacandra vertelt hoe haar gedrag best veel invloed heeft op haar omgeving.

Lichtje in zijn duisternis

Een tijd geleden kreeg ik ineens wekelijks een man aan mijn bar. De man stond in het restaurant bekend als hork eerste klas en eigenlijk wilde niemand hem helpen. Ik was allesbehalve blij om mister Grumpy 3 keer per week van eten en drank te moeten voorzien, maar een stemmetje in mijn hoofd vertelde me oprecht te blijven lachen. En dat werkte. Hij vertelde en ik luisterde. Hij bleek kanker te hebben, was terminaal en had van veel dingen spijt, waaronder zijn gedrag. Langzaamaan groeide er respect tussen ons. Toen ik hem al een paar weken niet had gezien, brachten 2 mannen me een foto en een briefje. Daarop stond: ‘Bedankt dat je jouw lichtje wilde delen met mijn duisternis. Je luisterend oor en oprechte lach ontdooiden mijn hart. Ik ben je voor eeuwig dankbaar.’ Ik stond te huilen als een klein kind en ik realiseerde me dat je eigen gedrag veel invloed kan hebben op je omgeving. Voor mij een reden om te denken: keep on smiling.

Yacandra

