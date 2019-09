De mooiste brief: "Je besloot vanaf dat moment te gaan genieten"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. In deze brief vertelt Monique over de laatste vakantie met haar moeder.

“De zon scheen toen we na de eerste voorlopige diagnose in de tuin zaten. Het beloofde ook een mooie, zonnige dag te worden toen we die vroege ochtend op weg waren naar het ziekenhuis voor de definitieve uitslag. Met een bewonderingswaardige positiviteit besloot je vanaf dat moment te gaan genieten van je vakantie, zoals jij het noemde, het liefst in je eigen huis. Je genoot van de ijsjes, aardbeien en de bloemen die je kreeg, de vele bezoekjes en van de zon. Wij genoten met je mee.

In je vakantie ontmoetten we alleen maar lieve mensen die graag voor je wilden zorgen. Het werd een zomer vol waardevolle momenten, mooie gesprekken, veel gelach en een enkele traan. Alleen maar zon en heel veel warmte. Je vakantie duurde drie maanden. Lang genoeg voor jou, veel te kort voor ons. Maar lieve mama, het was de mooiste vakantie ooit.”

Monique van Driel

