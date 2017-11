De mooiste brief: "Lief haar, ik ben nog niet klaar voor een kaal hoofd"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Marieke vertelt over hoe ze haar haar gaat verliezen.

Lief haar,

Of nou ja, eigenlijk is ‘lief’ niet helemaal waar. Mijn haar en ik zijn nou eenmaal niet altijd vrienden van elkaar geweest. Als kind mocht ik mijn haar nooit lang dragen, altijd werd het in een modelletje ‘bloem-pot’ geknipt. Als puber heb ik een keer, recalcitrant als ik was, stekeltjes laten knippen. Iedereen in de klas lachen natuurlijk, maar zelf had ik aan het einde van de dag spijt. Helemaal toen mijn vriendje me op het station over het hoofd zag. Later wilde ik krullen en nam ik steevast permanent. Toen ik zelf krullen kreeg, heb ik die weer heel wat keren weg gewenst. En dan dat lichaamshaar! Waxen, scheren, epileren, elke nieuwe crème zou ik proberen voor ‘kale’ oksels en benen. Het groeide razendsnel weer terug. Maar lief haar, in een staart of een knot, goudblond of een keertje rood, lief haar, ik zal je missen. Ik mopperde op je droogheid en je slag, en ging weleens naar de kapper en niemand die het dan zag. Maar nu wacht ik op de eerste plukken haar op mijn kussen, want de chemo is aan het werk. Lief haar, ik ben nog niet klaar voor een kaal hoofd. En toch zal ik mijn kale ik met liefde in de spiegel aankijken, want die chemo heb ik nodig om beter te worden.

Marieke Goudsblom-Wouters

