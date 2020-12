Mooiste brief: “Dankzij hond Koda kwam onze dochter haar bed weer uit”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week verteld Margareth over het verlies van haar hondje Koda.

Dierbaar hondje

In ons gezin waren we altijd al dol op honden. Toen iemand ons erop wees dat er liefdevolle baasjes werden gezocht voor een nestje puppy’s, hoefden we dan ook niet lang na te denken. Onze puberdochter vecht al jaren tegen een heftige depressie en haar psycholoog had gezegd dat een hond een positief effect zou kunnen hebben. Eén puppy uit het nest ging meteen naar mijn man en zoon, dus de keuze was snel gemaakt: dat werd ons hondje Koda. Dankzij hem kwam onze dochter elke dag weer haar bed uit, vond ze troost en kreeg ze haar leven beter op de rails. Ook mijn man, die een flinke burn-out had gehad, bloeide op. En onze zoon, die veel achter zijn computer zat, onderbrak dat patroon en leerde onze slimme Koda allerlei kunstjes. Wie had kunnen bedenken dat zo’n klein hondje zo veel levenslust, liefde en plezier zou brengen? Helaas werd Koda ziek en moest hij naar een dierenkliniek. Wij leefden tussen hoop en vrees. Tot ons verdriet heeft Koda het niet gered. De pijn die we voelen is niet uit te leggen. Het hart en ziel in ons huis, onze lieve, ondeugende, speelse, eigenwijze maatje Koda is er niet meer. Verdriet overheerst nu nog, maar zeker in combinatie met mooie herinneringen én dankbaarheid dat hij ons toen heeft uitgekozen om zijn baasjes te worden.

Margareth

Beeld: iStock.