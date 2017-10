De mooiste brief: "Het leek wel een groet van onze overleden kleinzoon"

Elke week de mooiste brieven,verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Louisa vertelt over het overlijden van haar kleinzoon.

Een duwtje in de rug

Het was augustus 2015. Mijn man ging de tuin in om te snoeien. Ik zei: “Je mag alles snoeien, maar niet die vlinderstruik.” Begin september kregen we het zeer droevige bericht dat onze lieve, 18-jarige kleinzoon Nieck-Jan door een auto-ongeluk was overleden. Toen we thuiskwamen uit het ziekenhuis, zagen we wel 20 witte vlinders om die struik fladderen. Het leek wel een groet van onze kleinzoon. Mijn man en ik kregen slachtofferhulp. Dat hielp. We hadden net bezoek gehad van iemand van Slachtofferhulp, toen ik bij zijn vertrek zag dat er een vlinder in het halletje zat. Hoe komt die nou in de hal? Ik heb ’m opgepakt en buiten op een buxus gezet. De vlinder symboliseert voor ons het vertrouwen en de kracht om door te gaan. Elke keer als we een vlinder in onze tuin zien, zeggen we: “Dat is een groet van Nieck-Jan.” We voelen dat hij bij ons is en ons elke dag een steuntje in de rug geeft.

Louisa Schmitz

