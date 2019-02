De mooiste brief: Mia vertelt over de lichtpuntjes in donkere tijden

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Lees de brief van Mia over lichtpuntjes in donkere tijden.

Lichtpuntjes

Mijn vriendin en haar 40-jarige zoon kregen een paar maanden geleden te horen dat de tumor in zijn hoofd, ondanks de geslaagde operatie, toch explosief is gaan groeien. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven. Als jochie van 8 had hij ook al een tumor en daar is hij met wat beperkingen goed doorgekomen. Dankzij de goede zorgen van zijn moeder kon hij een prima leven leiden. Zijn vader is jong overleden, ook na een langdurige ziekte, dus samen hebben ze aardig wat doorstaan. Na deze laatste diagnose trok hij weer bij zijn moeder in. Omdat zijn Ziggo-abonnement opgeheven moest worden, belde mijn vriendin met het bedrijf, waar gezegd werd dat hij een opzegtermijn had van twee maanden. Toen de jongen aan de lijn om de reden vroeg, vertelde ze die. “Wat vind ik dat verschrikkelijk om te horen, ik zet het abonnement met ingang van de volgende maand stop”, zei hij. De volgende dag kregen ze een schitterende bos bloemen bezorgd met een kaartje erbij. Het volgende prachtmoment kwam van de medewerkers van Staatsbosbeheer. Haar zoon wilde een tochtje maken over de Holterberg met uitleg van een boswachter over alles wat daar groeit, bloeit en leeft. Hij mocht mee met de paardentram. Alleen was dat geen optie vanwege zijn vreselijke hoofdpijn. Toen Staatsbosbeheer dat hoorde, haalde een boswachter hem op van huis zodat ze met zijn eigen auto konden rijden. Het werd een fantastische middag. Deze momenten bewaren we als lichtpuntjes in deze donkere tijden.

Mia Biesterbos

Beeld: iStock