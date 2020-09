De mooiste brief: “Liefde, zorg en betrokkenheid is voelbaar en zichtbaar in ons samengestelde gezin”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Hans hoe hij gelukkig hij is met zijn samengestelde gezin.

Uit mijn eerste huwelijk werd in 1979 Mariska geboren. Met mijn huidige vrouw trouwde ik in 1987 en Lianne zag het levenslicht in 1989. Mariska en Lianne schelen dus tien jaar. Vanaf het eerste moment hadden die twee een bijzondere band. Volgens de bezoekregeling kwam Mariska om de twee weken bij ons. In die weekends zorgde Mariska volledig voor haar zusje: verschonen, wassen, troosten, met de kinderwagen lopen… Ze was een kraamverzorgster in de dop.

Het leeftijdsverschil verdween met de jaren. De zussen maakt stedentripjes en belden ons midden in de nacht om euforisch hun gezamenlijke ‘geluksmomentje’ met ons te delen. Mariska heeft haar opleiding tot kraamverpleegkundige afgerond en is moeder van twee kinderen van 17 en 13. Lianne is in juni bevallen van een zoon. Natuurlijk was haar zus haar kraamverzorgster. Als vader van twee prachtige meiden en opa van nu vijf kleinkinderen ben ik gelukkig en trots. Het saldo van de investering in liefde, zorg en betrokkenheid is voelbaar en zichtbaar in ons samengestelde gezin. Mijn lieve vrouw Marleen, mijn ex Nel, zoon Jeroen uit mijn eerste huwelijk en onze jongste telg Leon maken mij tot een rijk en tevreden mens. Het leven moet gevierd worden, en dat doen wij.

Hans Wensveen

Beeld: iStock