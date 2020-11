De mooiste brief: “Wat mis ik mijn zus die alles kon, wist en deed”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Gijsje over het gemis van haar zus.

Zo alleen

Ik zag je in mijn droom vannacht, je was zo alleen. Ik werd wakker en dacht: ik moet je bellen. Maar het was nog vroeg, het eerste zwakke licht van buiten scheen naar binnen. Ik fluisterde je naam. Je bent ver weg, onbereikbaar. Ik hier in dit verre land en jij daar, aan de overkant, eenzaam in die vreemde kamer. Onbekenden die je wakker maken en helpen, zoals elke ochtend, het ontbijt staat alweer klaar. Er is niemand die jij herkent, die jouw verhalen wil horen. Je eet je brood en het blijft stil. Diep in jouw klinkt het keer op keer: “Ik wil naar huis, ik wil hiervandaan. Laat mij eruit, laat me gaan!” Mijn hart huilt, ik voel je pijn. Dat dit jouw lot moet zijn, jij, mijn zus die alles kon en wist en deed. Je gleed af in grote eenzaamheid en leeft in onwetendheid. Er werd besloten dat je uit huis moest, naar een verzorgingshuis. Nu zit jij daar en ik hier. Ik kus je in gedachten. Ik kan niet wachten om jou weer te zien. Houd moed.

Een kus van mij, jouw kleine zus Gijsje

