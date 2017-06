Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van een moeder die haar kind en 2 kleinkinderen door dramatische omstandigheden niet meer kan zien.

Levenslang verdriet

Oma zonder kleinkind, las ik in Libelle Netwerk 6. Ook ik maak dit mee. De 2 kinderen van mijn zoon mocht ik van mijn schoondochter niet meer zien. Mijn zoon was een sociale jongen, maar hij kon niet op tegen zijn vriendin. Hij kon ook niet bij haar weg, want hij hield veel van zijn kinderen en ze dreigde met van alles als hij weg zou gaan. Hij mocht ook niet meer bij mij komen, maar deed dit soms toch. Dan kwam hij ’s morgens om een uur of 6 een bakje koffie drinken, zodat we stiekem even konden bijkletsen. Op een dag belde hij dat we hem niet meer konden zien, ze controleerde zijn telefoon om te achterhalen of wij met elkaar belden. Ook kwam hij niet meer langs. Ik wilde zo graag naar mijn zoon, maar wilde hem niet nog meer moeilijkheden bezorgen.

In juni 2015 kregen we van de politie een telefoontje dat hij zich van het leven had beroofd. Ik was met vakantie in Spanje en mijn man was thuis. Mijn man wilde hem nog zien en ging naar zijn huis, maar zijn vriendin hield hem tegen. Van de politie mocht hij toch naar binnen. Onze 2 kleinkinderen zien we nooit meer, we hebben geen band met ze kunnen opbouwen. Gelukkig heeft onze oudste zoon een stiefzoon van zijn vriendin en sinds een jaar een eigen zoon. We houden ontzettend veel van die 2 kinderen, maar dat neemt niet weg dat we de kinderen van onze jongste zoon erg missen.

Een verdrietige moeder

