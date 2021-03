Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Trudy over haar moeder van 105.

Mijn moeder is 105 jaar. Geestelijk is ze nog helemaal in orde, lopen wordt wel steeds moeilijker. Daarom begint ze elke dag met een kwartiertje fietsen op de hometrainer. Dat zorgt ervoor dat ze er elke dag op uit kan gaan met haar grote vriend ‘de rollator’. Ze staat nog volop in het leven, woont zelfstandig en geniet nog van elke dag. En dat terwijl we vijftien jaar geleden dachten dat het snel over zou zijn.

Trauma

Ze was negentig toen ze op de hoek van haar eigen straat laf en ruw van haar tasje werd beroofd door een veertienjarige. Hij was zes euro rijker, onze moeder had een gebroken arm en een behoorlijk trauma. Ze knapte gelukkig snel op en ging weer verder met haar zelfstandige leventje. In mijn dromen zocht ik de dader nog regelmatig op. Ik wist wie hij was en waar hij woonde. Maar mijn moeder heeft mij goed en liefdevol opgevoed en geleerd geen kwaad met kwaad te vergelden. Ik moest het loslaten. Nu is ze 105 en zelfs één van de hoofdrolspeelsters in het nieuwe programma van Gordon 100 jaar jong. Van de opnamen heeft ze enorm genoten. Wij hopen nog een poosje van haar te mogen genieten.

Trudy

Beeld: Getty Images