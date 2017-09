De mooiste brief: "Niet te veel nadenken, gewoon doen"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Jennifer, die vertelt hoe ze het heeft gered na haar scheiding.

Goed voor elkaar

Toen ik alleenstaande moeder werd, ben ik fulltime gaan werken. Dat het zwaar is zal ik niet ontkennen, maar ik weet waarom ik het doe. Ik heb een doel voor ogen. Door het fulltime werken ben ik veel beter geworden in plannen en los ik obstakels beter op. Er zijn momenten dat mijn lichaam aangeeft dat ik even rust moet nemen en dan neem ik ook even een dag rust in het weekend. De momenten die ik voor mezelf inlas bij de kapper of de schoonheidsspecialiste zijn dan ook heel belangrijk voor mij. Vaak krijg ik bezwarende blikken als ik vertel dat ik alleenstaande moeder ben en fulltime werk. Ik merk dan dat sommige mensen medelijden met me hebben. Medelijden is wel het laatste dat mensen moeten hebben, want dat heb ik niet als ik naar mijn leven kijk. Ik kan alles doen wat ik leuk vind en mijn zoon komt niks tekort: hij is heel gelukkig en doet het goed op school. Het advies dat ik wil geven aan andere alleenstaande moeders is, heb geen medelijden met jezelf en laat niemand je vertellen dat je iets niet kunt. Soms moet je niet te veel nadenken en gewoon doen, dan zul je zien dat dingen vanzelf op hun plek zullen vallen. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om te werken en mijn eigen geld te verdienen, hierdoor ben ik onafhankelijk en voel ik me krachtig. Positiviteit, focus en vastberadenheid heeft me gebracht waar ik nu ben.

Jennifer

