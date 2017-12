De mooiste brief: "Door mijn eigen pestverleden sta ik op scherp"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Paulina vertelt dat pesten een hele grote invloed kan hebben op iemands leven.



Het blijft pijn doen

Op tv en radio, de krant en op social media hoor ik over het zoveelste geval van zelfdoding van een kind omdat het werd gepest. Stel het je eens voor: een kind, jouw kind, dat zo is gekwetst, zo uitzichtloos, zo bang en gebroken, dat zijn enige uitweg de dood is en dat zelfs jij als ouder geen invloed meer kunt uitoefenen. Gezonde, geliefde kinderen die vol vertrouwen het leven inwandelen kunnen kapotgemaakt worden vanwege pestgedrag. De liefste ouders van de wereld veranderen er niks aan als hun kind ten prooi valt aan pesters. Het enige wat wij als ouders kunnen doen is onze kinderen opvoeden met respect, gezond verstand en medeleven. Door mijn eigen pestverleden sta ik op scherp. En hoewel ik een prachtig leven leid met een lieve man en drie heerlijke kinderen blijft een pestverleden een bedekte wond. Een litteken kan ik het niet eens noemen, het is een korst, die wordt opengekrabd als ik zo’n verhaal hoor. Niemand heeft het recht om het leven van een ander tot een hel te maken en ermee weg te komen, te doen alsof het geoorloofd is en het weg te blazen als een handje vol stof. Stof wat als lood op jouw schouders is geland en waarmee jij in het reine moet zien te komen.

Paulina van der Meulen

