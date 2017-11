De mooiste brief: "Wat schrijf je aan iemand die er niet meer is?"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Saski vertelt over het schrijven van een brief aan haar overleden moeder.

Mocht ik maar een dag overdoen

In 2014 ging ik na mijn bevalling weer aan het werk. Na een paar maanden liep ik helemaal vast. Ik zag door de bomen het bos niet meer en had het gevoel dat ik alles wat ik voorheen in 40 uur deed, ‘opeens’ in 28 uur moest doen. Ik liep op mijn tenen, was emotioneel en wist niet hoe ik dit moest oplossen. Mijn leidinggevende stelde voor dat ik een coaching-traject zou doen om weer grip te krijgen. Tijdens het eerste gesprek vroeg mijn coach Caroline: “Waar ben jij bang voor?” Ik moest even nadenken en antwoordde: “Voor het verdriet om mijn overleden moeder.” Haar antwoord was: “Dan wil ik graag dat je een brief aan je moeder schrijft. Het werk is maar zo’n klein deel van jou als persoon, daar gaat het niet om. Het gaat om jou.” Maar wat schrijf je aan iemand die er niet meer is? Die de meest belangrijke dingen uit je leven heeft gemist omdat mijn grote-mensen-leven pas echt begon op de dag dat ze ziek werd en na haar overlijden. Soms krijg je de vraag: als je een dag in je leven opnieuw mocht doen, welke zou dat zijn? Voor mij is dat niet mijn trouwdag of de geboortedag van mijn kinderen – hoe mooi die dagen ook waren. Ik zou kiezen voor een willekeurige dag voordat mijn moeder ziek werd. Een dag waarop je pas echt beseft wat je hebt en gewoon geniet van de kleine dingen: samen koffiedrinken, samen eten, op elkaar mopperen. Zo’n dag.

Saskia Wolbers

Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK: Rouwen: wanneer is het verstandig om hulp te zoeken?



Beeld: iStock.