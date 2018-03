De mooiste brief: In mijn geheugen gegrift

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin Paula vertelt over de schilderijen van haar opa.

Hij leerde tijdens zijn timmermansopleiding goed tekenen en hij haalde zijn diploma in 1910. Altijd tekende hij met potlood of balpen. Toen hij 65 werd en met pensioen ging, begon hij te schilderen. Met lange penselen en olieverf ontstond zo een mooi schilderij. Hij schilderde ook toen hij in het bejaardenhuis woonde. Uren zat ik naast hem om te kijken hoe hij kon toveren met verf en penseel.

45 jaar

Zijn door het roken vergeelde vingers en zijn hand waaraan een vinger ontbrak en waarmee hij zijn koffiekopje vasthield, zie ik nog voor me. Toen mijn man slaagde, kreeg hij van opa een schilderij. Toen we later trouwden, kreeg hij er nog een. Een nageschilderde koekoek en een winterlandschap. 45 jaar hingen ze samen op de mooiste plek in de kamer. Inbrekers kwamen en namen ze mee. Nu hangen er andere prentjes, maar ik mis ze nog steeds. Nooit zal ik ze terugkrijgen, de schilderijen die gemaakt zijn door mijn lieve opa van Dreven.

Paula de Gooijer

Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl

Beeld: iStock

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!