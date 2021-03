De mooiste brief: “Het doet veel pijn dat het nooit meer wordt wat het was”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Alice (50) over haar ziektes.

Vorig jaar bleken mijn vermoeden en angst helaas waar. Naast de ziekten die ik al heb, en dat zijn er best veel met veel ongemakken en pijn, heb ik ook spierreuma en een slagaderontsteking in mijn hoofd. Dat is toch redelijk zeldzaam op je vijftigste. De medicatie valt me zwaar tegen. Ik ben misselijk, raak mentaal in de war, kom veel aan doordat mijn lichaam vocht vasthoudt. Ik herken mezelf niet meer in de spiegel. Vreselijk vind ik het. De medicijnen doen hun werk, maar de hoofdpijn gaat helaas door alle medicatie heen en ik ben vaak erg moe.

Morgen is vandaag

Mijn werk als doktersassistente kan ik nog maar twee dagen in de week doen. Meer zit er niet in. Het is alsof ik faal, niet sterk genoeg ben. Ik heb veel tranen gelaten, nagedacht, gepraat. Ja, het is wat het is. De ‘nieuwe ziektes’ zullen altijd bij me blijven, is de prognose. Genieten van elke dag was nog nooit zo belangrijk. Eigenlijk deed ik dat de afgelopen jaren al. ‘Morgen is vandaag’ roep ik al tijden. Het wordt nooit meer wat het was. Het zij zo, maar het doet wel ongelooflijk veel pijn.

Alice de Boom

