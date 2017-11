De mooiste brief: "Ik streel je handen, je benen, je voeten, en voel je rust"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief waarin iemand vertelt over het verlies van zijn tweelingbroer.

Afscheid van mijn tweelingbroer

Daar lig je dan, je handen plechtig over elkaar. Zo hoort dat in een kist. Je draagt zwarte sokken, grijze jeans en je favoriete grijze vest. Toen ik hoorde dat je jouw leven had beëindigd bij het spoor, was mijn eerste gedachte: ik heb geen afscheid kunnen nemen. Maar de uitvaartondernemer was behulpzaam en zorgde dat ik toch kon komen om je een laatste keer te zien. Ik ben gespannen. Als ik je zie, voel ik een enorme rust. Er liggen twee identieke bloemstukjes klaar, een bij jou en een voor mij. Een mooi gebaar, vind ik. Een kaars brandt bij je foto, op de achtergrond klinkt zacht muziek. Ik ga naast je zitten en streel je handen, je benen, je voeten. Mijn tweelingbroer, daar lig je dan, een wit laken over je hoofd. Ik voel je rust en ik respecteer je keuze. Wat fijn dat ik ben gekomen. Dan maken we de kist dicht en kijk ik nog één keer achterom. Ik loop naar buiten met mijn gezicht naar de zon en glimlach naar het leven.

Anoniem

