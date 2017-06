Het is al maanden onderwerp van gesprek: verhuist Melania Trump nu wel of niet naar het Witte Huis? Nu blijkt Melania haar spullen al gepakt te hebben, want de verhuisdatum is al sneller dan we allemaal dachten.

Donald Trump ging begin dit jaar in het Witte Huis wonen, maar Melania bleef nog met zoon Barron in New York wonen (zie video) zodat hij daar het schooljaar af kon maken. Het schooljaar is bijna weer afgelopen en het begin van de zomervakantie zou ook de verhuisdatum van de twee zijn.