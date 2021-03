De mooiste brief: “Ze is mijn lichtpuntje op de donkerste dagen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Patricia over haar vriendin met wie ze lief en leed kan delen.

Vijf jaar geleden kwam er een bijzonder persoon mijn leven binnenlopen. Toen had ik niet gedacht dat deze vriendin zó belangrijk voor mij zou worden. We delen lief en leed, ze is mijn rots in de branding en staat altijd voor me klaar. Een paar jaar geleden hielp ze mij om op mezelf te gaan wonen. Ik kon een paar dagen bij haar logeren om even tot mezelf te komen en bij haar uit te huilen. Ik heb een zware tijd achter de rug, voelde me erg depressief. Dan was ze er voor een luisterend oor, of voor een arm om me heen als ik dat nodig had.

Advertentie

Lichtpuntje

Ze kwam met goede raad en advies en vrolijkte mij altijd weer op, en ook als ik onaardig of chagrijnig was accepteerde ze dat. En nog steeds, ik hoef haar maar te bellen en ze staat voor mijn deur. Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel ze voor mij betekent, ik zou haar daar elke dag aan willen helpen herinneren, al staat ze zelf niet zo graag in het zonnetje. En dat terwijl ze het zonnetje in huis is en het lichtpuntje op de donkerste dagen.

Patricia

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: Getty Images