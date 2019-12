De mooiste brief: "Je liet haar beloven weer gelukkig te worden"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Marja over de inmiddels overleden vrouw van haar vriendin.

Lieve I.,

Jij was de vrouw van mijn vriendin. Jullie kregen een relatie en al snel bleek jij ziek te zijn. Ongeneeslijk ziek. Jullie zijn nog getrouwd en enkele maanden later ben je overleden. Je hield zo veel van haar dat je haar liet beloven weer gelukkig te worden na jouw overlijden. Ik ben je daar intens dankbaar voor. Na een verdrietig jaar vol rouw en verwerking besloot zij het geluk te zoeken. Zo vonden wij elkaar en zo ben ik onlosmakelijk met je verbonden. Jij bent een belangrijk deel van haar leven en nu dus ook van mijn leven. Ik kom bij je ouders thuis, maak deel uit van jouw lieve familie. Daar voelde ik me in het begin schuldig over. Door jouw sterven zat ik bij je ouders aan tafel. Het klopte niet. Toch denk ik dat jij het prima vindt. Je ouders hebben mij in hun hart gesloten en zij zitten in het mijne. Zij zien dat het goed is. Hopelijk maak ik jouw vrouw weer net zo gelukkig als ze met jou was. Ik denk niet dat wij elkaar in het aardse leven zouden zijn tegengekomen en nu voel je soms zo dichtbij! Ik wil je bedanken dat je jouw grote liefde hebt kunnen overtuigen weer gelukkig te worden. Door alle verhalen over jou lijkt het alsof ik je een beetje heb leren kennen, ook al heb ik je nooit ontmoet.

Marja

