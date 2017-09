De mooiste brief: “Ik wil zijn zoals zij&...

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Cindy, die wil zijn zoals haar moeder.

Ik wil zijn zoals zij

Als je klein bent weet je het zeker: ik word nooit zoals mijn moeder. Mijn leven wordt anders, spannender, meeslepender. Ik ga dingen doen en beleven die hun weerga niet kennen. Nu word ik 45 en kijk ik terug op mijn en haar leven. Ik besef dat ik niet langer anders wil zijn dan mijn moeder. Zij is een fantastische vrouw, een lieve, begripvolle moeder die altijd voor mij klaarstaat, nooit een oordeel velt als ik weer eens een beslissing neem die verkeerd uitpakt en die alles positief benadert. Zij is een superoma die stad en land afrijdt om er te zijn voor de kleinkinderen, leuke vakantietripjes regelt en samen met ze op pad gaat. Zij is een fijne vrouw die zorgzaam is voor mijn vader en met hem geniet van de leuke dingen die het leven te bieden heeft. Lieve mam, je bent mijn grote voorbeeld. Ik hoop dat mijn kindjes, later als ze groot zijn, net zo naar mij kijken als ik nu naar jou.

Cindy

