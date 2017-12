Dít zijn de mooiste interviews van Libelle van 2017

Een jaar in interviews. 52 stuks maar liefst. En dat was elke week een feestje. Kijk maar mee!

Wat blijft het toch leuk, terugblikken op het oude jaar als het nieuw jaar alweer voor de deur staat.

Wij hebben een fijn jaaroverzicht voor je van de interviews uit Libelle; een heerlijke terugblik op alle mooie creatieve dingen die dit jaar voor bioscoop, televisie, theater, aan boeken zijn gemaakt. Staat jouw favoriet ertussen? We hopen dat je volgend jaar weer met ons meeleest met alle 52 Libelle’s die we weer voor onze lezeressen gaan maken. En dat doen we elke week met veel plezier.

Proost!

