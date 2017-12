Dít zijn de mooiste en wat minder geslaagde kerstbomen van BN'ers

It’s beginning to look a lot like christmas…Over een paar dagen schuiven we al aan het kerstdiner dus ook de bekende Nederlanders hebben hun huizen omgetoverd tot kerstpaleisjes.

Net zoals iedere andere Nederlander delen ook BN’ers massaal foto’s van hun versierde kerstbomen. De een nog hysterischer dan de ander:

Hij staat! 😅🎄❤ #homeiswherethetreeis Een bericht gedeeld door Daphne (@daphne_deckers) op 12 Dec 2017 om 10:45 (PST)

De hoerenboom staat! Een bericht gedeeld door paul de leeuw (@pdl1962) op 11 Dec 2017 om 5:29 (PST)



Bron: AD.nl. Beeld: Instagram.