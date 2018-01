Dit was het mooiste moment van Beatrix in de jaren 90

Eind deze maand wordt prinses Beatrix 80 jaar oud. Reden om terug te blikken op haar bijzondere leven vol hoogte- en dieptepunten. Dít was een van de mooiste momenten van Beatrix uit de jaren 90.

Er waren genoeg mooie momenten in de jaren 90. Bijzondere staatsbezoeken, feestelijke Koninginnedagen, een prachtige toespraak van prins Claus over zijn vrouw, Beatrix die als ‘moeder van de natie’ het land troost na de Bijlmerramp.

Intiem

Maar voor ons is het mooiste moment klein en intiem. In 1993 werd tijdens de jaarlijkse fotosessie bij paleis Huis ten Bosch dit lieve onderonsje tussen Beatrix, prins Claus en hun hondje Dushi vastgelegd. Deze foto werd later tijdens de foto-expositie ‘Onze Koningin’ in 2013 uitgeroepen tot ‘het beeld dat Nederland herinnert aan koningin Beatrix’. Deze foto toont prinses Beatrix even niet als staatshoofd, maar als liefdevolle vrouw, echtgenoot, moeder en hondenbaasje.

Prinses Beatrix had door de jaren heen verschillende honden. In de jaren 60 en 70 waren dat vooral grotere honden, Golden Retrievers en een Dalmatiër. Later koos ze voor kleinere hondjes, eerst een teckel en later Border Terriërs. Beatrix en haar honden waren onafscheidelijk en vaak waren de dieren er ook bij tijdens de jaarlijkse fotosessie in de tuin van Kasteel Drakensteyn en paleis Huis ten Bosch.

Beeld: ANP.