Hoe deze schattige baby's veranderden in de 'mooiste tweeling ter wereld'

Al vanaf het moment dat haar tweeling geboren werd, wist moeder Jaqi dat haar twee meisjes voorbestemd waren voor iets groots.

Volgens Jaqi duurde het niet lang voor vrienden én onbekenden op straat haar aanspraken bij het zien van de tweeling. “Iedereen vond mijn meisjes zo mooi.”

Nu is het buitengewoon attent een moeder te vertellen hoe prachtig haar kroost is, maar het aantal complimenten was gewoonweg overweldigend, aldus moeder Jaqi.

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 21 Sep 2017 om 8:42 (PDT)

Modellenbureau

Daarom besloot ze haar tweeling in te schrijven bij een modellenbureau. De meisjes waren toen pas 6 maanden oud, maar volgens Jaqi voelde het toch niet goed. Leah Rose en Ava Marie waren nog zo jong en dat gecombineerd met de zorg voor de meisjes en hun destijds tweejarige broertje, was het gewoon too much.

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 2 Nov 2017 om 11:16 (PDT)

Lucky number 7

Jaqi wachtte tot een bijzondere datum, 07/07/17, niet toevalligerwijs de zevende verjaardag van Leah Rose en Ava Maria, met het openen van een Instagram-account voor haar dochters, waarop ze mooie foto’s van haar tweeling wilde plaatsen.

Ze had nooit verwacht dat hun Instagram-pagina viraal zou gaan. Niet lang na de lancering van het online profiel klopten de eerste modellenbureaus aan, stuk voor stuk geïnteresseerd in de prachtige tweeling.

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 17 Dec 2017 om 7:31 (PST)

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 20 Dec 2017 om 7:56 (PST)

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 10 Nov 2017 om 4:45 (PST)

Internethit

En dat snappen we. De meisjes hebben ondertussen 150.000 volgens en zijn een ware internethit. De tweeling staat nu ingeschreven bij twee verschillende modellenbureaus en ook hun broertje heeft een modellencontract gescoord.

Zeg nou zelf, zijn dit geen prachtige foto’s? Wij snappen wel dat sommige mensen deze meisjes bestempelen als de “mooiste tweeling ter wereld”.

Een bericht gedeeld door Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) op 24 Dec 2017 om 1:48 (PST)

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Littlethings. Beeld: Instagram.