Fotograaf maakt per ongeluk mooiste verlovingsfoto en zoekt avontuurlijk stel

Als je midden op een rots in het Amerikaanse Yosemite National Park ten huwelijk wordt gevraagd, dan is dat absoluut een moment dat je altijd bijblijft.

Een fotograaf was in het natuurgebied net kiekjes aan het schieten, toen hij het stel op de rots zag staan. Hij maakte een indrukwekkende foto van de twee. Via social media probeert Matthew Dippel het koppel nu op te sporen, zodat hij de mooiste foto van hun moment aan de man en vrouw kan laten zien.

“Nadat ik het stel gefotografeerd had, haastte ik mij naar het uitkijkpunt om hen de foto te tonen, maar ze bleken al vertrokken. Ik heb aan zeker 20 of 25 voorbijgangers gevraagd of zij het duo op de afbeelding waren, maar zonder resultaat”, vertelt hij aan CNN.

Hij krijgt veel tips binnen, maar hij weet nog steeds niet wie ze zijn. “Nog steeds geen geluk. Veel mensen zeggen dat ze het stel gevonden hebben, maar die blijken dan toch niet het juiste stel te zijn. Als je echt denkt dat je ze gevonden hebt, stuur me dan een bericht!”.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY

